Доход самого богатого министра правительства Москвы упал на 18 млн рублей 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Доход главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина, который был самым богатым в правительстве Москвы по итогам 2016 года, упал за год на 18 миллионов рублей — с 95 до 76,7 миллиона рублей, следует из декларации на официальном портале мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года самый высоких доход в 220 миллионов рублей задекларировал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Согласно документу, в собственности Черемина три автомобиля — Mercedes 500, Mercedes S-400 4matic и Lexus LX 570.
Кроме этого, он владеет 6 земельными участками общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, а также таун-хаусом, дачей и двумя квартирами.