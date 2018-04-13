Доход самого богатого министра правительства Москвы упал на 18 млн рублей

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года самый высоких доход в 220 миллионов рублей задекларировал заммэра Москвы Максим Ликсутов

Согласно документу, в собственности Черемина три автомобиля — Mercedes 500, Mercedes S-400 4matic и Lexus LX 570.

Кроме этого, он владеет 6 земельными участками общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, а также таун-хаусом, дачей и двумя квартирами.