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Доход заммэра Москвы вырос в 32 раза за год
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Доход заммэра Москвы вырос в 32 раза за год 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в 2017 году заработал больше всех столичных чиновников — его доход составил почти 220 млн руб. и превысил прошлогодний в 32 раза, передает РИА «Новости».
Согласно опубликованным данным, в 2016 году он заработал 6,8 млн руб. В 2017 году его доход вырос в 32 раза и составил 219,6 млн руб.
"Доход получен от продажи квартиры и автомобиля", — прокомментировали резкое повышение в департаменте транспорта.
Ранее был назван самый «бедный» министр в России в 2017 году. Также ранее стало известно, что доходы Путина в 2017 году выросли в два раза.
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