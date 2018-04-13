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Выборы в Москве могут продлить до десяти вечера
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Выборы в Москве могут продлить до десяти вечера 

Москва24 1 час назад
Фото: m24.ru
В Москве могут продлить время голосования на выборах в местные органы власти до 22:00. Соответствующий законопроект в Мосгордуму внес Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".
Предполагается, что это сделает участие в голосовании более удобным для москвичей, в том числе тех, кто в выходные дни уезжает за город.
Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.
Еще одно нововведение — увеличение количества назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц со 100 до 500 человек.
В пояснительной записке отмечается, что принятие данного документа обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, будет способствовать большей открытости и гласности при проведении выборов.
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