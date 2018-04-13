Выборы в Москве могут продлить до десяти вечера

Предполагается, что это сделает участие в голосовании более удобным для москвичей, в том числе тех, кто в выходные дни уезжает за город.

Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.

Еще одно нововведение — увеличение количества назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц со 100 до 500 человек.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного документа обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, будет способствовать большей открытости и гласности при проведении выборов.