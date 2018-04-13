Сергей Собянин сообщил, чему будет уделено основное внимание во время городских субботников

Принять участие в общегородской уборке улиц, дворов и парков можно будет 14 и 21 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время городского субботника, который пройдет в субботу, 14 апреля, основное внимание будет уделено жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам.

— 14 и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Завтра основное внимание уделим жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, а в следующую субботу займемся уборкой парков, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

14 и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Завтра основное внимание уделим жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, а в следующую субботу займемся уборкой парков. Информацию по вашему району ищите на сайтах префектур и управ. Инвентарь и саженцы предоставим.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 April 2018

Глава города уточнил, что информацию о том, где будет проводиться субботник, желающие могут найти на сайтах префектур и управ.

— Инвентарь и саженцы предоставим, — добавил Сергей Собянин.

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