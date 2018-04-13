Ещё
Сергей Собянин сообщил, чему будет уделено основное внимание во время городских субботников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин сообщил, чему будет уделено основное внимание во время городских субботников 

Вечерняя Москва 1 час назад
Принять участие в общегородской уборке улиц, дворов и парков можно будет 14 и 21 апреля.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время городского субботника, который пройдет в субботу, 14 апреля, основное внимание будет уделено жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам.
— 14 и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Завтра основное внимание уделим жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, а в следующую субботу займемся уборкой парков, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
14 и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Завтра основное внимание уделим жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, а в следующую субботу займемся уборкой парков. Информацию по вашему району ищите на сайтах префектур и управ. Инвентарь и саженцы предоставим.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 April 2018
Глава города уточнил, что информацию о том, где будет проводиться субботник, желающие могут найти на сайтах префектур и управ.
— Инвентарь и саженцы предоставим, — добавил Сергей Собянин.
ПО ТЕМЕ
Концерты, игры и полевая кухня: как пройдут субботники
Вечерняя Москва: последние новости
Пенсионеры смогут бесплатно посетить первые три сеанса в центре космонавтики и авиации по вторникам На Белорусском направлении МЖД отменены и задерживаются электрички Синоптик: Май порадует москвичей теплом, однако возможны похолодания до минусовых значений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»419
Россия отказывается от SWIFT436
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ130
Умер юморист Андрей Жмакин88
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»574
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение