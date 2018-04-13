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В Мосгордуму внесены поправки о продлении голосования на выборах в Москве до 22 часов
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В Мосгордуму внесены поправки о продлении голосования на выборах в Москве до 22 часов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Мосгордуму внесены изменения в Избирательный кодекс Москвы, согласно которым голосование на избирательных участках предлагается продлить на два часа — до 22 часов, сообщается на сайте городского парламента.
Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Московской городской думы в первоочередном порядке проект изменений в закон города Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы».
«Законопроектом предлагается продлить время голосования в день голосования на выборах до 22 часов (в настоящее время голосование проводится до 20 часов). Это позволит расширить возможности реализации избирателями активного избирательного права, сделать участие в голосовании более удобным для жителей города Москвы, в том числе для уезжающих в выходные дни за пределы города», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, в целях соблюдения принципа открытости и гласности выборов законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты города Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города Москвы. Также предлагается увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек.
«Принятие закона города Москвы «О внесении изменений в закон города Москвы от 6 июля 2005 года №38 „Избирательный кодекс города Москвы“ обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, будет способствовать большей открытости и гласности при проведении выборов. Принятие указанного закона не потребует дополнительных расходов из бюджета города Москвы», — заключается в материале.
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