Собянин поделился в Twitter впечатлениями о том, как взял питомца из приюта

Сергей Собянин рассказал в своем аккаунте в Twitter, что приютил собаку во время посещения площадки «Четвероногий друг» на пасхальном фестивале.

"Благотворители рассказали, чем можно помочь четвероногим, как подыскивают хозяев. Я благодарен тем, кто дает животным новый дом. Сам не смог пройти мимо: у меня теперь новый друг!" — написал мэр.

Ранее сообщалось, что глава города взял под опеку бездомную собаку по кличке Джоуи. Общаясь с волонтерами на площадке, он также пообещал дать распоряжение о проведении уроков, посвященных заботе о животных в столичных школах.

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в столице с 7 по 15 апреля на 38 площадках. В 2018 году он посвящен благотворительности. В мероприятии участвуют различные фонды, которые помогают малоимущим семьям, детям с инвалидностью и сиротам, а также бездомным животным. Напрямую профинансировать фонды можно, купив сувениры изготовленные их подопечными.