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Движение на ул. Молдавская и ул. Малая Филевская перекрыли по 31 мая из-за реконструкции станции метро
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Движение на ул. Молдавская и ул. Малая Филевская перекрыли по 31 мая из-за реконструкции станции метро 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Движение транспорта на участках ул. Молдавская и ул. Малая Филевская перекрыто по 31 мая 2018 г. из-за реконструкции станции метро «Кунцевская». Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытия в связи с продлением сроков работ по реконструкции станции метро «Кунцевская» введены круглосуточно по 31 мая на двух участках — ул. Молдавская и ул. Малая Филевская — в районе пересечения с Рублевским шоссе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при этом на этих улицах движение городского транспорта сохранено.
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