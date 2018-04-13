Движение на ул. Молдавская и ул. Малая Филевская перекрыли по 31 мая из-за реконструкции станции метро

Движение транспорта на участках ул. Молдавская и ул. Малая Филевская перекрыто по 31 мая 2018 г. из-за реконструкции станции метро «Кунцевская». Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с продлением сроков работ по реконструкции станции метро «Кунцевская» введены круглосуточно по 31 мая на двух участках — ул. Молдавская и ул. Малая Филевская — в районе пересечения с Рублевским шоссе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом на этих улицах движение городского транспорта сохранено.