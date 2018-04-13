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Московский Дом русского зарубежья откроется в декабре
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Московский Дом русского зарубежья откроется в декабре 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской улице в Москве откроется в день 100-летия писателя 11 декабря 2018 года, передает РИА «Новости».
«Дом русского зарубежья в Москве приобрел прекрасное современное здание, в котором можно развернуть экспозиции, показать москвичам и всему миру огромное достояние, которое собрано домом: тысячи единиц хранения уникальных документов и экспонатов. Надеюсь, что к 100-летию Александра Исаевича Солженицына этот дом распахнет двери для посетителей. Он будет новым культурным центром притяжения москвичей, гостей столицы и наших соотечественников из-за рубежа», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.
Директор музейного центра Виктор Москвин отметил, что в коллекции Дома на сегодняшний день насчитываются тысячи уникальнейших материалов из 98 стран.
«Это дом для миллионов наших соотечественников, которые живут за рубежом, их более 30 миллионов», — сказал он.
Строительство нового здания Дома началось по решению правительства города в ноябре 2015 года и завершилось в декабре 2017 года. Помимо помещений для постоянной экспозиции здесь предусмотрены залы для временных выставок, конференц-зал на 190 мест, реставрационные мастерские, технические, подсобные помещения, фондохранилище и подземная автостоянка.
Ранее сообщалось, что к 100-летию Солженицына в Москве установят памятник писателю. Он будет стоять в районе Таганки на улице Солженицына в сквере между домами 11 и 13.
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