Станция «Ржевская» будет иметь выход к Рижскому вокзалу 

Об этом стало известно 12 апреля.
На сайте Агентства городских новостей «Москва» сообщили, что на Большой кольцевой линии метро планируют построить 22 транспортно-пересадочных узла.
— На данный момент уже работает переход между станциями и Московским центральным кольцом. Еще одним пересадочным пунктом, который объединит два линии метро, станет «Рязанская». На данный момент специалисты разработали проект станции «Ржевская», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.