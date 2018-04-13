Велопарковка и возможность ламинировать документы появились в библиотеках Москвы

Припарковать велосипед у входа и ламинировать документы теперь можно в московских библиотеках, за эти нововведения больше всего проголосовали участники проекта «Активный гражданин», говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Библиотеки Москвы становятся все более удобными и популярными у горожан. Новинки книжного рынка, мастер-классы и выставки, встречи с писателями — все это уже стало уже привычным для гостей московских читален. А с недавних пор у московских книгохранилищ появились велопарковки и новая услуга — ламинирование документов. За эти новшества проголосовали участники проекта «Активный гражданин».

«По решению активных граждан зоны парковки двухколесного транспорта появились уже возле 23 библиотек в 8 округах Москвы. А 89,10% участников голосования поддержали предложение установить в библиотеках аппараты, в которых можно будет отсканировать, распечатать или заламинировать документ. Сейчас эта услуга доступна посетителям 321 библиотеки Москвы в 129 районах города», — говорится в сообщении.

В январе 2016 года в проекте «Активный гражданин» завершилось многоэтапное голосование по вопросам улучшения работы московских читален. Идеи для обсуждения были предложены участниками краудсорсинг-проекта правительства Москвы «Моя библиотека» в 2015 году.

Список велопарковок в будущем будет расширяться, передается в сообщении.