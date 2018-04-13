Мосгортранс организует бесплатные автобусные маршруты до кладбищ 17 апреля

ГУП «Мосгортранс» организует 17 апреля бесплатные автобусные маршруты до кладбищ в связи с массовым посещением, сообщили в пресс-службе предприятия.

«17 апреля 2018 г. дополнительно к существующим маршрутам для проезда к городским и пригородным кладбищам организуются специальные бесплатные автобусные маршруты: до Николо-Архангельского кладбища и 2-го Московского крематория: от метро «Новокосино» (№560); до Домодедовского кладбища: от метро «Домодедовская» («Э1») и дер. Колычево («Э2» — для посетителей на личном автотранспорте)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до Щербинского кладбища от железнодорожной станции «Щербинка» будут курсировать автобусы «Э2»; до Востряковского кладбища: от станции метро «Юго-Западная» — автобусы «Э»; до Митинского и Красногорского кладбищ: от станции метро «Тушинская» — автобусы «Э»; до Кузьминского кладбища: от станции метро «Кузьминки» и «Рязанский проспект» — автобусы «Э»; до Люблинского кладбища: от станции метро «Текстильщики» — автобусы «Э1», от станции «Люблино» — автобусы «Э2»; до Котляковского кладбища: от станции метро «Кантемировская» — автобусы №217э; до кладбища Ракитки: от станции метро «Теплый Стан» — автобусы №531э.

«С начала движения до окончания массовых перевозок 17 апреля 2018 г. изменяются регулярные маршруты наземного транспорта. Так, автобусы №706 будут следовать до 2-го Московского крематория (вместо ул. Новокосинская, д. 51). Автобусы №760 в дневное время (с 8:30 до 19:00) будут курсировать от метро «Щелковская» до метро «Новокосино», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что автобусы №510 проследуют к Домодедовскому кладбищу по трассе маршрута «Э1» со всеми остановками, кроме «Воеводино» и «Шишкино». Для посетителей на личном автотранспорте вводится дополнительная остановка «Деревня Колычево».