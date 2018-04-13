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Улицу Каховку приведут в порядок
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Улицу Каховку приведут в порядок 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Сейчас на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта ведется строительство станции Большой кольцевой линии.
Станцию «Зюзино» планируют открыть в 2018 году. На станции запроектированы два вестибюля с выходами на Севастопольский проспект и на улицу Каховка.
На этой неделе провели осмотр строительных площадок производства работ по выносу коммуникаций из строительства станции метро «Зюзино». Было замечено много грязи, мусора, неисправных ограждений и много другое. В Административно-техническую инспекцию отправили жалобу. Строителям было указано в ближайшее время привести территорию в порядок и убрать мусор.
Каховка: последние новости
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