Улицу Каховку приведут в порядок

Сейчас на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта ведется строительство станции Большой кольцевой линии.

Станцию «Зюзино» планируют открыть в 2018 году. На станции запроектированы два вестибюля с выходами на Севастопольский проспект и на улицу Каховка.

На этой неделе провели осмотр строительных площадок производства работ по выносу коммуникаций из строительства станции метро «Зюзино». Было замечено много грязи, мусора, неисправных ограждений и много другое. В Административно-техническую инспекцию отправили жалобу. Строителям было указано в ближайшее время привести территорию в порядок и убрать мусор.