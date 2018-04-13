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Шесть трамвайных маршрутов в Москве изменятся 13-14 и 17-18 апреля из-за подготовки к параду трамваев
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Шесть трамвайных маршрутов в Москве изменятся 13-14 и 17-18 апреля из-за подготовки к параду трамваев 

Агентство «Москва» 1 час назад
«В связи с подготовкой к Параду трамваев в вечерний и ночной период с 13 на 14 и с 17 на 18 апреля 2018 г. вносятся изменения в работу трамвайных маршрутов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 20:30 до окончания мероприятий остановка «Метро „Октябрьская“ для посадки пассажиров на трамваи „А“, №14, 26, 47 переносится к д. 2-4 по ул. Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо им. Апакова. С 22:00 до окончания мероприятий трамваи „А“, №3, 39 после Павелецкого вокзала будут следовать до станции метро „Пролетарская“ (вместо станции метро „Чистые пруды“).
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