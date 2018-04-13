Крутицкую набережную ждет реконструкция

Крутицкую набережную в Москве ждет реконструкция

Проект реконструкции Крутицкой набережной, которая находится на территории Таганского и Даниловского районов Москвы , будет готов к концу лета, на его разработку из бюджета города направлено 4,6 миллиона рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Проектный институт «Моспроект-3» объявил тендер на проведение инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство искусственного сооружения в русле реки Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной». Заявки на тендер принимаются до 24 апреля, 7 мая будут подведены его итоги», — отмечается в материале.

Подрядчику предстоит изучить инженерно-геологические условия основания автодороги и подпорных стен набережной, предусмотреть берегоукрепительные работы. На разработку проекта и получение положительного заключения госэкспертизы отводится 75 дней с момента заключения контракта. Ориентировочно, все работы должны быть завершены к концу августа.

Государственным заказчиком реконструкции выступает департамент строительства города Москвы, проектировщиком по объекту является «Москпроект-3». Обновление набережной входит в адресную инвестиционную программу города Москвы на 2016-2019 годы.