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На станции «Беляево» после ремонта открылся эскалатор
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На станции метро «Беляево» после ремонта открылся эскалатор 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
На станции метро «Беляево» после реконструкции открылся один из эскалаторов. Об этом сообщается на портале «Московского метрополитена»
«В конце февраля один из трех эскалаторов станции был закрыт на капитальный ремонт. Проведение работ никак не отобразилось на режиме работы станции, смежные эскалаторы работали в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что плановый ремонт эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону.
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