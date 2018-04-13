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Открылась регистрация на экскурсии в рамках Дней исторического наследия
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Открылась регистрация на экскурсии в рамках Дней исторического наследия 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Дни исторического и культурного наследия начнутся в Москве в ближайшую среду, 18 апреля. Программа продлится до 31 мая.
Дом Пашкова
Все желающие смогут бесплатно побывать в зданиях–памятниках истории и архитектуры, некоторые из которых в обычное время закрыты для посетителей. Попасть на экскурсии можно по предварительной записи, количество мест в группах ограничено. В программу этого года включено посещение дома Тарасова на Спиридоновке, дома съездов Наркомпроса, усадьбы на Пятницкой улице, дома Пашкова, особняка Шехтеля и других известных памятников. Экскурсии также пройдут в гостиницах «Националь», «Метрополь», «Ленинградская».
Всего в рамках Дней исторического и культурного наследия в столице состоится более 300 мероприятий — пеших, беговых и велосипедных экскурсий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Разработано 50 маршрутов, участники смогут изучить 65 памятников архитектуры — усадьбы, знаменитые дома и дворцы — и встретиться с реставраторами Москвы. В роли экскурсоводов выступят москвоведы и профессиональные гиды.
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