Открылась регистрация на экскурсии в рамках Дней исторического наследия

Дни исторического и культурного наследия начнутся в Москве в ближайшую среду, 18 апреля. Программа продлится до 31 мая.

Дом Пашкова

Все желающие смогут бесплатно побывать в зданиях–памятниках истории и архитектуры, некоторые из которых в обычное время закрыты для посетителей. Попасть на экскурсии можно по предварительной записи, количество мест в группах ограничено. В программу этого года включено посещение дома Тарасова на Спиридоновке, дома съездов Наркомпроса, усадьбы на Пятницкой улице, дома Пашкова, особняка Шехтеля и других известных памятников. Экскурсии также пройдут в гостиницах «Националь», «Метрополь», «Ленинградская».

Всего в рамках Дней исторического и культурного наследия в столице состоится более 300 мероприятий — пеших, беговых и велосипедных экскурсий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Разработано 50 маршрутов, участники смогут изучить 65 памятников архитектуры — усадьбы, знаменитые дома и дворцы — и встретиться с реставраторами Москвы. В роли экскурсоводов выступят москвоведы и профессиональные гиды.