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Эксперт рассказал о проекте «Лёгкое метро» в Новокузнецке
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Эксперт рассказал о проекте «Лёгкое метро» в Новокузнецке 

RT на русском 2 часа назад
Генеральный директор ООО «Первая компания транспортной инфраструктуры» Андрей Шестопалов в беседе с порталом «ВашГород.ру» рассказал о проекте «Лёгкое метро» в Новокузнецке.
«Мы в стадии подготовки проекта», — заявил он.
По его словам, «лёгкое» в названии метрополитена значит, что не нужно вдоль всей линии строить тоннели, и такой транспорт может существовать не только в мегаполисах, но и в городах с населением от 100 тыс. жителей.
Слово же «метро» подразумевает, что транспорт будет ходить часто (каждые пять минут), по отдельному от автомобилей пути без пробок, с приоритетным проездом перекрёстков.
«По той инфраструктуре, которая есть, трамвай и будет ходить. Мы считаем, что те линии, которые сегодня есть в Новокузнецке, нужно привести в нормативное состояние, чтобы трамвай ездил быстро», — отметил Шестопалов.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.
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