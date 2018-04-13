Эксперт рассказал о проекте «Лёгкое метро» в Новокузнецке

Генеральный директор ООО «Первая компания транспортной инфраструктуры» Андрей Шестопалов в беседе с порталом «ВашГород.ру» рассказал о проекте «Лёгкое метро» в Новокузнецке

«Мы в стадии подготовки проекта», — заявил он.

По его словам, «лёгкое» в названии метрополитена значит, что не нужно вдоль всей линии строить тоннели, и такой транспорт может существовать не только в мегаполисах, но и в городах с населением от 100 тыс. жителей.

Слово же «метро» подразумевает, что транспорт будет ходить часто (каждые пять минут), по отдельному от автомобилей пути без пробок, с приоритетным проездом перекрёстков.

«По той инфраструктуре, которая есть, трамвай и будет ходить. Мы считаем, что те линии, которые сегодня есть в Новокузнецке, нужно привести в нормативное состояние, чтобы трамвай ездил быстро», — отметил Шестопалов.