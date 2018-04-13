Ещё
Поезд из Ниццы в Москву отправится 15 апреля от станции «Вентимилья» в Италии из-за забастовок во Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезд из Ниццы в Москву отправится 15 апреля от станции «Вентимилья» в Италии из-за забастовок во Франции 

Агентство «Москва» 2 часа назад
График курсирования поездов №17/18 сообщением Москва-Ницца-Москва временно изменен из-за забастовок во Франции, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли во Франции изменен порядок курсирования поездов №17/18 сообщением Москва-Ницца-Москва», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поезд №17 (№13020/35120) отправлением из Москвы 12 апреля проследовал до станции «Вентимилья». Далее пассажирам было предложено воспользоваться бесплатным трансфером до пунктов назначения поездом TER №86078 отправлением из Вентимильи в 19:29, прибытием в Ментон 19:44, в Ниццу — в 20:24.
«Обратный поезд №18 (№ 13013/35113) сообщением Ницца-Москва 15 апреля также отправится от станции «Вентимилья». Пассажиры с проездными документами от станций «Ницца» и «Монако» смогут добраться до станции «Вентимилья», воспользовавшись бесплатным трансфером следующими поездами: TER №86019 отправлением из Ниццы в 9:07 по местному времени, из Монако — в 9:31, прибытием в Вентимилью в 10:07; TER №86023 отправлением из Ниццы в 9:36 по местному времени, из Монако — в 10:00, прибытием в Вентимилью в 10:35», — указано в сообщении.
Отмечается, что проезд на местных региональных поездах будет осуществляться бесплатно по имеющимся проездным документам на поезд №18 сообщением Ницца-Москва.
«АО «ФПК» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Актуальная информация о движении международных поездов АО «ФПК» публикуется на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Бесплатные экскурсии будут проводить для школьников в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Движение на Братеевском мосту ограничено до 20 декабря в связи с его капремонтом С.Собянин назвал дату открытия нового здания Дома русского зарубежья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»255
В России решили избавиться от двух министерств110
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны202
Умер юморист Андрей Жмакин57
Украина пригрозила России по газу284
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение