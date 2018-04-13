Поезд из Ниццы в Москву отправится 15 апреля от станции «Вентимилья» в Италии из-за забастовок во Франции

График курсирования поездов №17/18 сообщением Москва-Ницца-Москва временно изменен из-за забастовок во Франции , сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». «В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли во Франции изменен порядок курсирования поездов №17/18 сообщением Москва-Ницца-Москва», — говорится в сообщении. Уточняется, что поезд №17 (№13020/35120) отправлением из Москвы 12 апреля проследовал до станции «Вентимилья». Далее пассажирам было предложено воспользоваться бесплатным трансфером до пунктов назначения поездом TER №86078 отправлением из Вентимильи в 19:29, прибытием в Ментон 19:44, в Ниццу — в 20:24. «Обратный поезд №18 (№ 13013/35113) сообщением Ницца-Москва 15 апреля также отправится от станции «Вентимилья». Пассажиры с проездными документами от станций «Ницца» и «Монако» смогут добраться до станции «Вентимилья», воспользовавшись бесплатным трансфером следующими поездами: TER №86019 отправлением из Ниццы в 9:07 по местному времени, из Монако — в 9:31, прибытием в Вентимилью в 10:07; TER №86023 отправлением из Ниццы в 9:36 по местному времени, из Монако — в 10:00, прибытием в Вентимилью в 10:35», — указано в сообщении. Отмечается, что проезд на местных региональных поездах будет осуществляться бесплатно по имеющимся проездным документам на поезд №18 сообщением Ницца-Москва. АО «ФПК» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Актуальная информация о движении международных поездов АО «ФПК» публикуется на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», — добавили в пресс-службе.