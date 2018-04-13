Школьники из Коптева примерили на себя профессию машиниста

Центр профориентации Московского метрополитена посетили с экскурсией пятые и восьмые классы школы №1576, расположенной на Большой Академической улице. Дети услышали об истории и работе Московского метрополитена, опробовали интерактивные тренажеры для разных профессий метро, а также оценили уникальные собрания исторических предметов и документов.

— Коллекция макетов станций, схем метро, указателей, макетов поездов — ребята могли сразу увидеть все, о чем им рассказывали, — отметил представитель образовательного учреждения.

Самым увлекательным для школьников стала возможность попробовать себя в роли машиниста электропоезда, управляя тренажером-симулятором: ребята открывали и закрывали двери, активировали объявления станций, разгонялись и тормозили, как в настоящем метрополитене. (ео)