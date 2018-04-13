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В Москве в 2018 году на 3,2% увеличилась смертность
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В Москве в 2018 году на 3,2% увеличилась смертность 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
В первом квартале 2018 года управление ЗАГС по Москве зарегистрировало смерть 32,5 тысячи граждан.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. Таким образом, смертность в столице увеличилась на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2017 года.
Кроме того, в первом квартале нынешнего года в Москве снизилась рождаемость: так, ЗАГС зарегистрировал рождение 31,31 тысячи ребенка, что на 3,6% меньше показателя аналогичного периода 2017 года.
Отмечается, что в Москве наблюдался стабильный рост рождаемости до 2017 года. Так, в 2016 году в столице родились рекордные 146 тысяч малышей.
ИД «Собеседник»: последние новости
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