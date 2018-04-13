В Москве в 2018 году на 3,2% увеличилась смертность

В первом квартале 2018 года управление ЗАГС по Москве зарегистрировало смерть 32,5 тысячи граждан.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. Таким образом, смертность в столице увеличилась на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Кроме того, в первом квартале нынешнего года в Москве снизилась рождаемость: так, ЗАГС зарегистрировал рождение 31,31 тысячи ребенка, что на 3,6% меньше показателя аналогичного периода 2017 года.

Отмечается, что в Москве наблюдался стабильный рост рождаемости до 2017 года. Так, в 2016 году в столице родились рекордные 146 тысяч малышей.