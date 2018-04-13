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Первые бабочки появились в Московском регионе с приходом тепла
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Первые бабочки появились в Московском регионе с приходом тепла 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С приходом весны в Подмосковье и Москве начали появляться первые бабочки, сообщил РИАМО в пятницу главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.
«Первые бабочки уже появились. Они обычно появляются при прогревании воздуха, поэтому те бабочки, которые зимовали, уже проснулись в начале апреля», — сказал Дубенюк.
Он отметил, что тех бабочек, которые появляются из коконов, можно будет увидеть в Московском регионе позднее.
Ранее в Москву после зимовки прилетели озерные чайки и певчие дрозды, а еще в конце марта в столицу и Подмосковье вернулись грачи, в городе также заметили первых скворцов.
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