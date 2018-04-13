Первые бабочки появились в Московском регионе с приходом тепла

«Первые бабочки уже появились. Они обычно появляются при прогревании воздуха, поэтому те бабочки, которые зимовали, уже проснулись в начале апреля», — сказал Дубенюк.

Он отметил, что тех бабочек, которые появляются из коконов, можно будет увидеть в Московском регионе позднее.

Ранее в Москву после зимовки прилетели озерные чайки и певчие дрозды, а еще в конце марта в столицу и Подмосковье вернулись грачи, в городе также заметили первых скворцов.