Музей русской эмиграции откроют в день 100-летия Солженицына

«Строительство нового здания Дома русского зарубежья завершено. Мы начинаем монтаж экспозиции Музея русской эмиграции, который откроется в этом здании. Надеюсь, это не займет много времени и 11 декабря 2018 года — в день столетнего юбилея Александра Исаевича Солженицына — мы откроем новый музей», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин

Музей будет располагаться в здании на Нижней Радищевской улице, которое начали строить в ноябре 2015 года. Собянин осмотрел его вместе с вдовой писателя Натальей Солженицыной

В декабре 2017 года писателю Александру Солженицыну открыли мемориальную доску в Москве. Табличку установили на торце дома 12, строение 8 на Тверской улице и открыли в честь 99-й годовщины со дня рождения писателя.