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РЖД на праздники поменяет расписание электричек
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РЖД на праздники поменяет расписание электричек 

Калуга 24 3 часа назад
Фото: Калуга 24
На майские праздники график движения пригородных электропоездов Московского транспортного узла будет изменен. Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, 27 апреля и 3 мая электрички будут ходить по расписанию четверга, 28 апреля, 4 и 11 мая — по расписанию пятницы, 29, 30 апреля, 1, 5 и 12 мая — по расписанию субботы, 2, 6, 9, 13 — по расписанию воскресенья, а 8 мая — по расписанию вторника. На Киевском направлении 9 мая назначаются три дополнительных поезда — № 6553 Москва-Апрелевка отправлением 23.29, № 6629 Москва-Лесной Городок отправлением 22.25 и № 6630 Лесной Городок-Москва отправлением 23.35. Также в этот день 64 поездам назначается дополнительная остановка на станции Москва-Сортировочная-Киевская. Маршрут поезда № 7151 сообщением Москва–Нара отправлением 17.15 28 апреля будет продлен до станции Калуга-1.
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