Ещё
Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи во время посещения площадки фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре, где проходят мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг».
"Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку", — сказал мэр.
Он поблагодарил москвичей, которые также берут себе бездомных питомцев из приютов.
"В условиях большого города и в маленьких квартирах это сделать гораздо сложнее, чем, например, в деревне. Именно поэтому такие поступки особенно ценны", — подчеркнул мэр.
РИА Новости: последние новости
На 43 станциях московского метро установят подсветку Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ откроется шоу о покорителях космоса Экологическая обстановка в Москве может ухудшиться в ночь на субботу
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»257
В России решили избавиться от двух министерств110
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны202
Умер юморист Андрей Жмакин57
Украина пригрозила России по газу285
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение