М. Хуснуллин: 10 объектов культуры планируется сдать в Москве до конца года

В 2018 г. в Москве планируется сдать в эксплуатацию 10 объектов культуры. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«До конца года планируем завершить работу на 10 объектах культуры. В том числе, к лету планируем завершить строительство концертного зала в «Зарядье». Это будет объект мирового уровня, его открытия ждут многие москвичи. А в трехлетней перспективе город получит 32 новых культурных объекта», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.

Заместитель мэра отметил также, что уже полностью завершены работы по строительству другого знакового объекта — нового четырехэтажного здания Дома русского зарубежья на ул. Нижняя Радищевская.