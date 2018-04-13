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М. Хуснуллин: 10 объектов культуры планируется сдать в Москве до конца года
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М. Хуснуллин: 10 объектов культуры планируется сдать в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
В 2018 г. в Москве планируется сдать в эксплуатацию 10 объектов культуры. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«До конца года планируем завершить работу на 10 объектах культуры. В том числе, к лету планируем завершить строительство концертного зала в «Зарядье». Это будет объект мирового уровня, его открытия ждут многие москвичи. А в трехлетней перспективе город получит 32 новых культурных объекта», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
Заместитель мэра отметил также, что уже полностью завершены работы по строительству другого знакового объекта — нового четырехэтажного здания Дома русского зарубежья на ул. Нижняя Радищевская.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус Дома русского зарубежья, открыть который планируется в декабре в день столетнего юбилея Александра Солженицына.
Агентство «Москва»: последние новости
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