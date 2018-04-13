Ещё
Апрель в столице может обновить рекорд по низкой влажности воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апрель в столице может обновить рекорд по низкой влажности воздуха 

Москва24 53 минуты назад
Фото: Москва24
В предстоящие входные относительная влажность воздуха в Москве останется низкой. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
"В ближайшие выходные дни иссушение воздуха сохранится. И апрель текущего года может установить новый рекорд по очень низкой относительной влажности воздуха", — отмечают синоптики.
Сейчас относительная влажность воздуха составляет около 20%.
Ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет теплая и солнечная погода. Осадков в столице ни в субботу, ни в воскресенье не будет. 14 апреля воздух прогреется до +15 градусов, а 15 апреля будет еще теплее — 18–19 градусов выше нуля. Ветер в регионе будет слабый.
Также отмечалось, что 20-градусное тепло придет в столичный регион в конце апреля. А в мае, по прогнозам специалистов, температура в европейской части России превысит норму.
Москва24: последние новости
Собянин назвал дату открытия нового здания Дома русского зарубежья Фрунзенскую набережную перекроют на два дня Май этого года будет существенно теплее, чем в 2017 году – Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски560
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова160
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец178
Россия может лишить США РД-180122
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение