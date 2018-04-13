Апрель в столице может обновить рекорд по низкой влажности воздуха

В предстоящие входные относительная влажность воздуха в Москве останется низкой. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

"В ближайшие выходные дни иссушение воздуха сохранится. И апрель текущего года может установить новый рекорд по очень низкой относительной влажности воздуха", — отмечают синоптики.

Сейчас относительная влажность воздуха составляет около 20%.

Ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет теплая и солнечная погода. Осадков в столице ни в субботу, ни в воскресенье не будет. 14 апреля воздух прогреется до +15 градусов, а 15 апреля будет еще теплее — 18–19 градусов выше нуля. Ветер в регионе будет слабый.