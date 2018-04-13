Входные группы 43 станций метро Москвы благоустроят летом

Работы по благоустройству проведут на 56 объектах 43 станций столичного метрополитена летом, специалисты отремонтируют фасады и установят архитектурно-художественную подсветку, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«При ремонте 32 фасадов сначала демонтируют все конструкции, которые должны быть заменены, очистят поверхности, а затем облицуют их натуральным камнем или керамической плиткой. Часть фасадов покрасят в соответствии с колористическим паспортом здания», — сказал Бирюков.

Всего специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы на 56 объектах 43 станций метрополитена. Отремонтируют фасады и установят архитектурно-художественную подсветку, в подземных переходах приведут в порядок инженерные сети, обновят покрытие стен и полов, а также оборудуют гранитные спуски для маломобильных групп граждан

На 55 объектах работы уже начались: там установили ограждения и леса, приступили к демонтажу подлежащих замене конструкций. На станции метро «Боровицкая» к работам приступят в ближайшее время.

Вестибюли 25 станций, в том числе «Красные Ворота», «Площадь Революции», «Библиотека имени Ленина», являются объектами культурного наследия и сохранят свой исторический облик.

На 14 фасадах будет установлена архитектурно-художественная подсветка, для этого проложат кабельные линии, смонтируют светильники и вводно-распределительные устройства. Это такие станции, как «Каширская», «Автозаводская», «Спортивная» и другие.

«На трех станциях — «Кузнецкий мост», «Сокол», «Баррикадная» — будут выполнены работы по установке архитектурно-художественной подсветки. Фасады на этих станциях были приведены в порядок в прошлые годы», — отметил Бирюков.

На станциях «Сокол», «Автозаводская», «Улица Академика Янгеля», «Таганская» радиальной линии заменят кровельное покрытие.

По словам Бирюкова, на 12 станциях благоустроят 21 подземный пешеходный переход, где заменят устаревшие инженерные коммуникации, обновят покрытие полов, стен и потолков, приведут в порядок лестничные сходы, заменят двери и витражи, восстановят гидроизоляцию, вычистят и при необходимости заменят грязеприемники и стоки, проложат новые кабельные трассы, установят энергосберегающие светильники.

Стены облицуют гранитной и мраморной плиткой, а потолки — реечными алюминиевыми панелями. Во всех переходах уложат напольное покрытие из гранитной термообработанной плитки. Лестничные спуски стен планируется облицевать мраморной и гранитной плиткой и установить поручни из нержавеющей стали. Для маломобильных групп граждан оборудуют гранитные колясочные спуски.

Как уточняется в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы, в подземных пешеходных переходах станций «Сокол», «Автозаводская», «Улица Академика Янгеля», «Лубянка», «Пушкинская», «Чеховская», «Белорусская» Кольцевой линии установят павильоны, в которых разместятся торговые точки.