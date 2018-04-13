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Движение на участке Среднего Международного пер. перекрыли по 31 июля из-за строительных работ
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Движение на участке Среднего Международного пер. перекрыли по 31 июля из-за строительных работ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Движение транспорта на участке Среднего Международного пер. перекрыто по 31 июля 2018 г. из-за строительства на ул. Международная, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытие в связи с проведением строительных работ на ул. Международная действует по 31 июля на участке Среднего Международного пер. от пересечения с ул. Международная до д. 17, корп. 1 по ул. Международная», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полное перекрытие на этом участке действует круглосуточно.
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