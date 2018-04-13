Входные группы 43 станций столичного метро благоустроят летом 

На 12 станциях Московского метрополитена будет благоустроен 21 подземный пешеходный переход.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы благоустроят входные группы 43 станций столичного метрополитена.
— Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы на 56 объектах 43 станциях метрополитена. Отремонтируют фасады и установят архитектурно-художественную подсветку, в подземных переходах приведут в порядок инженерные сети, обновят покрытие стен и полов, а также оборудуют гранитные спуски для маломобильных групп граждан, — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
На 12 станциях Московского метрополитена будет благоустроен 21 подземный пешеходный переход. Так, здесь заменят инженерные коммуникации, обновят покрытие полов, потолков и стен, приведут в порядок лестницы, заменят старые двери и витражи, восстановят гидроэзоляцию и вычистят либо заменят грязеприемники и стоки. Также на этих станциях проложат новые кабельные трассы и установят энергосберегающие светильники. Стены и лестничные спуски будут облицованы мраморной и гранитной плиткой, поручни сделают из нержавеющей стали, на потолках установят реечные алюминиевые панели, а во всех переходах появится напольное покрытие из гранитной термообработанной плитки. Гранитные колясочные спуски будут оборудованы для маломобильных граждан.
Кроме того, на некоторых станциях Кольцевой линии метро разместят торговые точки. В частности, они будут расположены в подземных пешеходных переходах станций «Сокол», «Автозаводская», «Улица Академика Янгеля», «Лубянка», «Пушкинская», «Чеховская» и «Белорусская».
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