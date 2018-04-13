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Входные группы 43 станций столичного метро благоустроят летом
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Входные группы 43 станций столичного метро благоустроят летом 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На 12 станциях Московского метрополитена будет благоустроен 21 подземный пешеходный переход.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы благоустроят входные группы 43 станций столичного метрополитена.
— Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы на 56 объектах 43 станциях метрополитена. Отремонтируют фасады и установят архитектурно-художественную подсветку, в подземных переходах приведут в порядок инженерные сети, обновят покрытие стен и полов, а также оборудуют гранитные спуски для маломобильных групп граждан, — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
На 12 станциях Московского метрополитена будет благоустроен 21 подземный пешеходный переход. Так, здесь заменят инженерные коммуникации, обновят покрытие полов, потолков и стен, приведут в порядок лестницы, заменят старые двери и витражи, восстановят гидроэзоляцию и вычистят либо заменят грязеприемники и стоки. Также на этих станциях проложат новые кабельные трассы и установят энергосберегающие светильники. Стены и лестничные спуски будут облицованы мраморной и гранитной плиткой, поручни сделают из нержавеющей стали, на потолках установят реечные алюминиевые панели, а во всех переходах появится напольное покрытие из гранитной термообработанной плитки. Гранитные колясочные спуски будут оборудованы для маломобильных граждан.
Кроме того, на некоторых станциях Кольцевой линии метро разместят торговые точки. В частности, они будут расположены в подземных пешеходных переходах станций «Сокол», «Автозаводская», «Улица Академика Янгеля», «Лубянка», «Пушкинская», «Чеховская» и «Белорусская».
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