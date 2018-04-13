Дворец Юсуповых может войти в программу Дней исторического наследия в Москве в 2019 г

В следующем году в программу Дней исторического и культурного наследия в Москве могут включить дворец Юсуповых, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов

«Мы постараемся в Дни наследия в 2019 году, чтобы обязательно этот объект расширил нашу программу», — сказал Емельянов, отвечая на вопрос о включении дворца Юсуповых в программу Дней исторического и культурного наследия в Москве.

Он отметил, что ранее по дворцу Юсуповых имелись имущественные споры.

В этом году мероприятия, приуроченные ко Дням исторического и культурного наследия, пройдут в столице с 18 апреля по 31 мая. Всего в Москве запланировано более 300 мероприятий, в том числе «реставрационные» экскурсии и открытые лекции.