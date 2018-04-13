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Сыграть в гольф с Виктором Гусевым можно будет на фестивале «Пасхальный дар» 15 апреля
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Сыграть в гольф с Виктором Гусевым можно будет на фестивале «Пасхальный дар» 15 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сыграть в гольф на поле с видом на Кремль в компании с известными спортсменами и комментаторами — Иваном Скобревым, Виктором Гусевым, Полиной Ивашиной смогут гости фестиваля «Пасхальный дар» 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«На одной из центральных площадок «Пасхального дара» работает удивительная спортплощадка — поле для гольфа! 15 апреля, в финальный день фестиваля, здесь откроется благотворительный аукцион, победители которого сыграют в гольф, пообщаются и сфотографируются с известными спортсменами и комментаторами — Иваном Скобревым, Виктором Гусевым, Полиной Ивашиной и другими», — говорится в сообщении.
Гостям предложат внести пожертвование в пользу фондов–участников фестиваля, и тот, кто пожертвует наибольшую сумму, выйдет на поле в звездной компании.
Собранные на аукционе средства перечислят благотворительным фондам, всего их в фестивале участвует более 20.
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году.
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