Сыграть в гольф с Виктором Гусевым можно будет на фестивале «Пасхальный дар» 15 апреля

Сыграть в гольф на поле с видом на Кремль в компании с известными спортсменами и комментаторами — Иваном Скобревым, Виктором Гусевым , Полиной Ивашиной смогут гости фестиваля «Пасхальный дар» 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На одной из центральных площадок «Пасхального дара» работает удивительная спортплощадка — поле для гольфа! 15 апреля, в финальный день фестиваля, здесь откроется благотворительный аукцион, победители которого сыграют в гольф, пообщаются и сфотографируются с известными спортсменами и комментаторами — Иваном Скобревым, Виктором Гусевым, Полиной Ивашиной и другими», — говорится в сообщении.

Гостям предложат внести пожертвование в пользу фондов–участников фестиваля, и тот, кто пожертвует наибольшую сумму, выйдет на поле в звездной компании.

Собранные на аукционе средства перечислят благотворительным фондам, всего их в фестивале участвует более 20.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году.