Ещё
На «Речном вокзале» переносят остановки маршруток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Речном вокзале» переносят остановки маршруток 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
На «Речном вокзале» в Новосибирске переносят несколько остановок общественного транспорта, чтобы не мешать строительству надземного пешеходного перехода.
«С 17 апреля меняются места посадки-высадки пассажиров маршрутных такси на остановочном пункте «Станция метро „Речной вокзал“», — сообщили в пресс-центре мэрии. — Это связано с продолжением строительства объекта «Торговый комплекс с устройством пешеходного перехода по улице Большевистской»».
Переносятся остановки маршруток в сторону Советского района: № 1, 6, 20, 21, 23, 35, 68, 91; 301, 304, 304к, 307, 307б, 322.
Как уточнили в мэрии, пассажирам вышеперечисленных маршрутов нужно будет пройти на несколько метров ближе к метромосту.
Остановки на «Речном вокзале» переносят не первый раз. Летом прошлого года их обнесли ограждением.
ngs.ru: последние новости
На цифровом экране возле ЦУМа появилась скорбная надпись в память о жертвах кемеровского пожара Суд решил заблокировать Telegram в России «Как бы не повторилась "Зимняя вишня"»: в новосибирских «Сандунах» нашли нарушения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски752
Умер юморист Андрей Жмакин43
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова167
Рыбке настал конец164
Россия может лишить США РД-180202
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение