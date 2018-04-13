Москвичей в дни культурного наследия ждут экскурсии и выставки

МОСКВА , 13 апр — РИА Недвижимость. Более 60 памятников архитектуры покажут москвичам в рамках дней исторического и культурного наследия, сообщил журналистам в пятницу руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов

Он рассказал, что специальные мероприятия в Москве, посвященные культурному наследию, пройдут с 18 апреля по 31 мая.

"Всего будет организовано более 300 мероприятий, в проект включены 65 памятников архитектуры. Впервые в рамках дней наследия была подготовлена программа, куда включены разноформатные мероприятия — экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы, фотовыставки и фотоконкурсы", — рассказал глава департамента.

Например, в рамках дней наследия организована выставка «Москва сохраненная» с фотографиями фасадов и интерьеров памятников архитектуры. А с 15 мая на Тверском бульваре будет работать фотовыставка «Московское наследие», отметил Емельянов.

"Участники дней наследия смогут прогуляться по историческим районам города в сопровождении известных москововедов и гидов. Любители активного отдыха смогут принять участие в квестах, беговых экскурсиях или в веломарафоне по Бульварному кольцу", — рассказал он.

Также пройдут открытые лекции и встречи с почетными реставраторами Москвы. Будут открыты для посещения усадьба Морозова в Подсосенском переулке, дом Митькова на Малой Дмитровке. Экскурсии также пройдут в гостиницах «Националь», «Метрополь» и «Ленинградская», добавил глава департамента.