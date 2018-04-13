На 43 станциях московского метро установят подсветку

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Входные группы 43 станций московского метро благоустроят этим летом — на станциях отремонтируют фасады и установят архитектурно-художественную подсветку, а также приведут в порядок подземные переходы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы (КГХ) в пятницу.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы на 56 объектах 43 станций метрополитена. Отремонтируют фасады и установят архитектурно-художественную подсветку, в подземных переходах приведут в порядок инженерные сети, обновят покрытие стен и полов, а также оборудуют гранитные спуски для маломобильных групп граждан. На 55 объектах работы уже начались: там установили ограждения и леса, приступили к демонтажу подлежащих замене конструкций. На станции метро «Боровицкая» к работам приступят в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , при ремонте 32 фасадов сначала демонтируют все конструкции, которые должны быть заменены, очистят поверхности, а затем облицуют их натуральным камнем или керамической плиткой. «Часть фасадов покрасят в соответствии с колористическим паспортом здания», — отметил он.

Отмечается, что вестибюли 25 станций, в том числе «Красные Ворота», «Площадь Революции», «Библиотека им. Ленина», являются объектами культурного наследия и сохранят свой исторический облик. На 14 фасадах будет установлена архитектурно-художественная подсветка, для этого проложат кабельные линии, смонтируют светильники и вводно-распределительные устройства. На станциях «Сокол», «Автозаводская», «Улица Академика Янгеля», «Таганская» радиальной линии заменят кровельное покрытие.

"На трех станциях — «Кузнецкий мост», «Сокол», «Баррикадная» — будут выполнены работы по установке архитектурно-художественной подсветки. Фасады на этих станциях были приведены в порядок в прошлые годы", — добавил Бирюков.

По его словам, на 12 станциях благоустроят 21 подземный пешеходный переход, где заменят устаревшие инженерные коммуникации, обновят покрытие полов, стен и потолков, приведут в порядок лестничные сходы, заменят двери и витражи, восстановят гидроизоляцию, вычистят и при необходимости заменят грязеприемники и стоки, проложат новые кабельные трассы, установят энергосберегающие светильники. Стены облицуют гранитной и мраморной плиткой, а потолки — реечными алюминиевыми панелями. Во всех переходах уложат напольное покрытие из гранитной термообработанной плитки. Лестничные спуски стен планируется облицевать мраморной и гранитной плиткой и установить поручни из нержавеющей стали. Для маломобильных групп граждан оборудуют гранитные колясочные спуски.

В подземных пешеходных переходах станций «Сокол», «Автозаводская», «Улица Академика Янгеля», «Лубянка», «Пушкинская», «Чеховская», «Белорусская» Кольцевой линии установят павильоны, в которых разместятся торговые точки.