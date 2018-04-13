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Названа дата открытия Дома русского зарубежья
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С. Собянин назвал дату открытия нового здания Дома русского зарубежья 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Новое здание Дома русского зарубежья, носящего имя Александра Солженицына, откроется к 100-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания Дома на ул. Нижняя Радищевская.
«Дом русского зарубежья в Москве приобрел прекрасное современное здание, в котором можно развернуть экспозиции, показать и москвичам, и всему миру огромное достояние, которое собрано Домом — тысячи единиц уникальных документов и экспонатов. Надеюсь, что к 100-летию Александра Николаевича (Солженицына — прим. Агентства «Москва») этот Дом распахнет двери для посетителей», — заявил С. Собянин.
100-летие со дня рождения А. Солженицына будет отмечается 11 декабря 2018 г.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, площадь нового здания, строительство которого было начато в ноябре 2015 г. и завершено в декабре 2017 г., составляет 5,5 тыс. кв. м. В данном пространстве разместились залы для постоянной экспозиции, для временных выставок, конференц-зал на 190 мест, реставрационные мастерские, технические и подсобные помещения.
В здании откроют Музей русской эмиграции. Проект предусматривает создание несколько экспозиции, посвященных деятельности русских эмигрантов. Здесь будут организованные временные и постоянные выставки, для которых предусмотрены выставочные подиумы со стеклянными витринами. Кроме того, в новом музее будет работать лекторий. В настоящее время ведутся работы по реализации этого проекта.
Ожидаемая посещаемость музея — 300 человек в день.
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