Знаки безопасности «Купаться запрещено» появятся вдоль реки Москвы в Братееве

Щиты безопасности установят вдоль водоема в Братееве. Об этом сообщили на портале мэра и Правительства Москвы в пятницу, 13 апреля.

Так, летними информационными знаками заменят зимние предупреждающие таблички «Выход на лед запрещен». Ожидается, что щиты «Купаться запрещено» специалисты установят на берегах более чем 200 водоемов города, которые обслуживает ГУП «Мосводосток». На территории района Братеево информационные знаки установят у реки Москвы . Согласно источнику, работы планируется завершить к середине мая.

«Информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров устанавливают на берегах искусственных и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи», — сообщили в пресс-службе «Мосводостока», добавив, что всего в Москве появится 901 знак.