Ещё
Знаки безопасности «Купаться запрещено» появятся вдоль реки Москвы в Братееве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Знаки безопасности «Купаться запрещено» появятся вдоль реки Москвы в Братееве 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Щиты безопасности установят вдоль водоема в Братееве. Об этом сообщили на портале мэра и Правительства Москвы в пятницу, 13 апреля.
Так, летними информационными знаками заменят зимние предупреждающие таблички «Выход на лед запрещен». Ожидается, что щиты «Купаться запрещено» специалисты установят на берегах более чем 200 водоемов города, которые обслуживает ГУП «Мосводосток». На территории района Братеево информационные знаки установят у реки Москвы. Согласно источнику, работы планируется завершить к середине мая.
«Информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров устанавливают на берегах искусственных и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи», — сообщили в пресс-службе «Мосводостока», добавив, что всего в Москве появится 901 знак.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
В Правительстве Москвы обсудили ход месячника по благоустройству В кассах метро введут новый стандарт обслуживания В пасхальную ночь автобусы в Братееве будут курсировать до 03:30
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски735
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова167
Умер юморист Андрей Жмакин44
Рыбке настал конец164
Россия может лишить США РД-180197
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение