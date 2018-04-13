Завершен монтаж «дачных домиков» над вестибюлями станции метро «Солцнево»

Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Завершен монтаж панелей входных павильонов над вестибюлями станции метро «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метрополитена", — сказал он, передает Агентство «Москва»

Форма входных павильонов напоминает деревенские домики с двускатной крышей.

Станцию «Солнцево» откроют в одноименном районе стыке улицы Богданова с Попутной улицей. Из-за рельефа местности в юго-западном вестибюле станции длина эскалаторов равна 30 метрам, а в северо-восточном — 25 метрам.

Особенностью дизайна «Солнцево» стал эффект солнечных брызг, который на платформе создается благодаря отраженному свету ламп, а во входных павильонах — при проникновении солнечных лучей сквозь отверстия в металлических листах.

На новом участке Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки» расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», а также «Новопеределкино» и «Рассказовка». По замыслу городских властей, с открытием этих станций улучшится транспортное обслуживание 600 тысяч жителей столицы.