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Завершен монтаж «дачных домиков» над вестибюлями станции метро «Солцнево»
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Завершен монтаж «дачных домиков» над вестибюлями станции метро «Солцнево» 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"Завершен монтаж панелей входных павильонов над вестибюлями станции метро «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метрополитена", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Форма входных павильонов напоминает деревенские домики с двускатной крышей.
Станцию «Солнцево» откроют в одноименном районе стыке улицы Богданова с Попутной улицей. Из-за рельефа местности в юго-западном вестибюле станции длина эскалаторов равна 30 метрам, а в северо-восточном — 25 метрам.
Особенностью дизайна «Солнцево» стал эффект солнечных брызг, который на платформе создается благодаря отраженному свету ламп, а во входных павильонах — при проникновении солнечных лучей сквозь отверстия в металлических листах.
На новом участке Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки» расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», а также «Новопеределкино» и «Рассказовка». По замыслу городских властей, с открытием этих станций улучшится транспортное обслуживание 600 тысяч жителей столицы.
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