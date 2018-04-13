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«Активное долголетие»: к проекту присоединились 75 тыс. пенсионеров
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«Активное долголетие»: к проекту присоединились 75 тыс. пенсионеров 

Мир24 1 час назад
К проекту «Активное долголетие», запущенному в этом году в Москве, присоединились более 75 тысяч пожилых горожан, сообщает телеканал «ТВ Центр».
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