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«Активное долголетие»: к проекту присоединились 75 тыс. пенсионеров
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«Активное долголетие»: к проекту присоединились 75 тыс. пенсионеров
Мир24
1 час назад
Комментарии
К проекту «Активное долголетие», запущенному в этом году в
Москве
, присоединились более 75 тысяч пожилых горожан, сообщает
телеканал «ТВ Центр»
.
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