В. Жидкин: 20 детских площадок построили в СНТ москвичей на территории Подмосковья и сопредельных областей

В садовых товариществах москвичей по просьбам дачников построено 20 детских площадок, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

«20 детских площадок построено за пять лет в садовых некоммерческих товариществах москвичей. По этим детским площадкам были обращения граждан к мэру Москвы Сергею Собянину , и он поручил их построить за счет средств из городского бюджета. СНТ расположены на территории Московской и сопредельных областей, эти товарищества были организованы Москвой для горожан льготных категорий, поэтому бюджет столицы и участвует в их благоустройстве», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина

Отмечается, что еще шесть детских площадок были построены в садовых товариществах на территории ТиНАО. Всего на сооружение 26 площадок было израсходовано порядка 7 млн руб.