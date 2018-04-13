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В. Жидкин: 20 детских площадок построили в СНТ москвичей на территории Подмосковья и сопредельных областей
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В. Жидкин: 20 детских площадок построили в СНТ москвичей на территории Подмосковья и сопредельных областей 

Агентство «Москва» 1 час назад
В садовых товариществах москвичей по просьбам дачников построено 20 детских площадок, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.
«20 детских площадок построено за пять лет в садовых некоммерческих товариществах москвичей. По этим детским площадкам были обращения граждан к мэру Москвы Сергею Собянину, и он поручил их построить за счет средств из городского бюджета. СНТ расположены на территории Московской и сопредельных областей, эти товарищества были организованы Москвой для горожан льготных категорий, поэтому бюджет столицы и участвует в их благоустройстве», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.
Отмечается, что еще шесть детских площадок были построены в садовых товариществах на территории ТиНАО. Всего на сооружение 26 площадок было израсходовано порядка 7 млн руб.
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