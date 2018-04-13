Завершен монтаж панелей входных павильонов над вестибюлями станции метро «Солнцево»

Завершен монтаж «дачных домиков» над вестибюлями станции метро «Солцнево», сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Андрея Бочкарева. «Завершен монтаж панелей входных павильонов над вестибюлями станции метро «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метрополитена», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы

Уточняется, что у станции два подземных вестибюля. Форма входных павильонов напоминает дачные или деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций — наличие перфорированных застекленных отверстий, через которые будет проникать естественный свет.

Станция «Солнцево» располагается в одноименном районе, под ул. Богданова у примыкающей к ней ул. Попутная. «Солнцево» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся семи станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».