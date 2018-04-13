Ещё
Началась замена информационных щитов на берегах водоемов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началась замена информационных щитов на берегах водоемов 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Информацию об этом опубликовали на портале мэра и правительства Москвы в пятницу, 13 апреля.
В связи с приближением купального сезона на прибрежных территориях столичных водоемов начались работы по замене зимних знаков «Выход на лед запрещен» на летние — «Купаться запрещено». Размер новых табличек такой же: 50 на 60 сантиметров. Всего по Москве появится 901 знак безопасности.
Все работы планируется завершить до 15 мая. Количество щитов на берегах одного водоема выбирается с учетом того, чтобы знаки было видно из любой точки. Места установки определяются из тех же соображений.
Напомним, что в Чертанове Северном расположены три пруда: у станции метро «Чертановская», на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе и на пересечении Чертановской улицы с Сумским проездом.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/13/39861/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Кассиры московского метро научатся правильно разрешать конфликты О контроле за ходом проведения месячника по благоустройству рассказали в Москве Одеть и обуть прихожан удалось активистам храма Державной иконы Божией Матери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»301
Рыбке настал конец62
Рыбке настал конец32
Москва решила ответить на санкции США217
Путин знает тайну главного оружия Трампа203
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:32
Умер юморист Андрей Жмакин
Шоу-бизнес
01:57
Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве
Общество Новости Москвы
02:51
В Москве установят первый памятник Тургеневу
Новости Москвы
43:21
Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького
Новости Москвы
03:20
Синоптики предсказали москвичам теплый май
Новости Москвы Общество
01:05
Иностранцы готовятся к резкому росту рубля
Рынки Экономика
01:00
В автобусах будут принимать банковские карты
Новости Москвы Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение