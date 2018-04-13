Началась замена информационных щитов на берегах водоемов

Информацию об этом опубликовали на портале мэра и правительства Москвы в пятницу, 13 апреля.

В связи с приближением купального сезона на прибрежных территориях столичных водоемов начались работы по замене зимних знаков «Выход на лед запрещен» на летние — «Купаться запрещено». Размер новых табличек такой же: 50 на 60 сантиметров. Всего по Москве появится 901 знак безопасности.

Все работы планируется завершить до 15 мая. Количество щитов на берегах одного водоема выбирается с учетом того, чтобы знаки было видно из любой точки. Места установки определяются из тех же соображений.

Напомним, что в Чертанове Северном расположены три пруда: у станции метро «Чертановская», на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе и на пересечении Чертановской улицы с Сумским проездом.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/13/39861/