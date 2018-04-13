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Медвежат-сирот приютят в Москве
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Медвежат-сирот приютят в Москве 

Мослента 2 часа назад
Московский зоопарк откроет центр реабилитации для белых медвежат, которые остались в дикой природе без родителей. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, передает агентство «Москва».
«Сейчас в нашем зоопитомнике живут две «потеряшки» и еще максимум двоих мы можем принять. Но детенышей может быть больше. Поэтому у нас объявлен аукцион на разработку проекта центра реабилитации для белых медведей», — рассказала она.
Как сообщила Акулова, питомник будет находиться под Волоколамском. Туда свезут детенышей до двух лет со всей страны, и окажут им ветеринарную помощь и лечение. Повзрослевшего медвежонка направят в один из зоопарков России.
Взрослых медведей, уже не способных к размножению, переместят в зоопарки без опыта экспонирования медведей только в том случае, если там будут необходимые вольеры, а сотрудники пройдут обучение.
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