Выходные в Москве будут теплыми и без осадков

По словам синоптиков, это наиболее благоприятная погода для прогулок на улице или в парке. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«В предстоящие выходные дни характер погоды будет самым благоприятным для того, чтобы провести эти дни на свежем воздухе. В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура воздуха в субботу — около плюс 15, в воскресенье — до плюс 18-19.

По ночам столбики термометров будут опускаться до значений, близких к нулю, а в некоторых районах области и столицы не исключены так называемые «утренники» — непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают с первыми лучами солнца», — рассказали в центре погоды.

Отмечается, что атмосферное давление будет выше нормы.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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