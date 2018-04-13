Из-за мотопарада в Москве перекроют Садовое кольцо и часть улиц

Пятого мая в Москве пройдет уже ставший традиционным мотопарад. Колонна мотоциклистов проедет по части Садового кольца и финиширует на Воробьевых горах.

Как сообщает портал мэра Москвы mos.ru со ссылкой на заммэра по транспорту Максима Ликсутова , акция позволяет привлечь внимание к безопасности дорожного движения и мотокультуре Москвы".

По данным заммэра, в колонне будет около трех тысяч человек.

Старт назначен на 11-30, финиш — на 12-30. Колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД

На время прохождения колонны улицы перекроют. Маршрут будет таким: старт на проспекте Академика Сахарова, затем Садово-Спасская улица, проспект Мира из центра, разворот на улице Бориса Галушкина, проспект Мира в центр, Садовое кольцо от Садово-Сухаревской до Крымского вала, поворот на Фрунзенскую набережную, Комсомольский и Университетский проспекты и финиш на Воробьевых горах.

Автомобильное движение будет открываться по мере прохождения колонны.

После 12-30 на Воробьевых горах и в парке Сокольники пройдет также развлекательная программа: выступление мотоспортсменов, в том числе пилотажной группы «Каскад» ГИБДД Москвы, а также инструктора мотошколы Мосгортранса проведут мастер-классы по управлению мотоциклом.

Напомним, многие мотоциклисты уже открыли сезон, с этой недели Центр организации дорожного движения транслирует предупреждающие плакаты об их появлении на дороге на информационных табло.