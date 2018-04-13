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До 31 мая закрывается сквозное движение по улице Фрунзе в Калининграде
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До 31 мая закрывается сквозное движение по улице Фрунзе в Калининграде 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 22 апреля из-за дорожного ремонта закрывается сквозное движение по улице Фрунзе. Работы закончатся только к 31 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как говорят в администрации, закрывать движение транспорта будут поэтапно. Сначала — участок от ул. Шевченко до ул. 9 Апреля. На втором этапе сквозное движение закроют от ул. 9 Апреля до ул. Грига, после — участок от ул. Грига до Литовского вала.
На время закрытия сквозного движения по улице Фрунзе изменится схема движения маршрутов № 19, № 24, № 74.
При проведении первого этапа работ автобус № 24 перенаправят по ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
При проведении второго и третьего этапов работ:
Автобус № 19 будет следовать по ул. Черняховского, Литовскому валу, ул. Ю. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту. Автобус № 24 поедет по ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Литовскому валу, ул. Ю. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту. Автобус № 74 направят по ул. 9 Апреля, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, Московскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
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