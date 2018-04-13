В Ростове восстановят два троллейбусных маршрута

На улицах Ростова снова появятся троллейбусы, которые будут курсировать от ГПЗ-10 до Центрального рынка. Об этом рассказал директор департамента транспорта города Сергей Саенко

— Мы планируем развивать троллейбусное движение. Уже закончен ремонт тяговой сети на Большой Садовой от проспекта Сиверса до Театрального. Для того, чтобы обеспечить связь западной и центральной частей города, мы обираемся восстановить маршруты № 8 и 12, — сказал Сергей Саенко.

Троллейбусы этих маршрутов курсируют по практически одинаковому направлению. Отличие в том, что № 8 с Коммунистического сворачивает на улицу Зорге, а № 12 — на Тружеников.

Сейчас в городе работают пять троллейбусных маршрутов. Из них, по данным приложения «Ростов-Транспорт»:

8 курсируют по маршруту № 1 Главный железнодорожный вокзал — Сельмаш;

8 — по маршруту № 2 от Пригородного железнодорожного вокзала до Красного Акcая;

2 — по маршруту № 5 от Главного ж/д вокзала до Сельмаша;

7 — по маршруту № 6 от Центрального рынка до площади Королева;

9 по маршруту № 22 от пригородного ж/д вокзала до площади 40 лет Победы.

Между ЗЖМ и центром города троллейбусы не ездят.

Редакция запросила у городского департамента транспорта комментарий о том, сколько новых троллейбусов будут курсировать между ЗЖМ и центром города. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

Кроме того, администрация Ростова закупила 30 новых троллейбусов для города. Они начнут перевозить пассажиров в следующем году.