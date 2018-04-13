На улицы Ростова выйдут новые троллейбусы

Администрация Ростова закупила 30 новых троллейбусов для города. Об этом сообщил директор департамента транспорта донской столицы Сергей Саенко.

— Троллейбусный парк города обновится. Новый транспорт начнет перевозить пассажиров в 2019 году, — заявил чиновник.

В конце прошлого года автопарк общественного транспорта донской столицы пополнился на 100 автобусов. 25 из них работают на газомоторном топливе и 75 — на дизельном.

Автобусы оборудованы по самым современным стандартам: здесь есть валидаторы, кондиционеры, камеры наблюдения. Автобусы начнут регулярно ходить по улицам Ростова во время чемпионата мира. После мундиаля они останутся в городе и частично заменят маршрутные такси.