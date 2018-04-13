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На улицы Ростова выйдут новые троллейбусы
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На улицы Ростова выйдут новые троллейбусы 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Администрация Ростова закупила 30 новых троллейбусов для города. Об этом сообщил директор департамента транспорта донской столицы Сергей Саенко.
— Троллейбусный парк города обновится. Новый транспорт начнет перевозить пассажиров в 2019 году, — заявил чиновник.
В конце прошлого года автопарк общественного транспорта донской столицы пополнился на 100 автобусов. 25 из них работают на газомоторном топливе и 75 — на дизельном.
Автобусы оборудованы по самым современным стандартам: здесь есть валидаторы, кондиционеры, камеры наблюдения. Автобусы начнут регулярно ходить по улицам Ростова во время чемпионата мира. После мундиаля они останутся в городе и частично заменят маршрутные такси.
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