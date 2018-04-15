Шпаргалка для болельщика: всё о работе стадиона во время матча «Олимпиец» — «Зенит-2»

Что будет?

Перед матчем болельщиков ждет большая концертно-развлекательная программа. С 13:00, когда откроются входные группы, на территории перед стадионом — выступление танцевальных коллективов, зона нанесения аквагрима, аттракционы с футбольной тематикой и другие активности.

В это же время на стадионе будет играть DJ Топчий.

В 14:00 перед любителями футбола выступят послы Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России — братья Сергей и Владимир Кристовские из группы «Uma2rman».

Первый удар по мячу на новом стадионе сделают прославленные ветераны нижегородского футбола: Аркадий Петрович и Владимир Иванович Афанасьевы. В 15:00 начнется футбольный матч. Кстати, все билеты уже раскуплены.

Как пройти на стадион?

В день матча специально для болельщиков будут работать несколько парковок. Одна — перед торговым центром «Седьмое небо». Вторая — на улице Стелка, на территории бывшего речного порта. Еще три — на улице Бетанкура (около магазина Metro и Декатлон). Воспользоваться этими парковками можно будет, предъявив билет любой ценовой категории на матч «Олимпиец» — «Зенит-2».

Болельщики с билетами могут проехать на своих автомобилях по Волжской набережной, улицам Совнаркомовской, Самаркандской и Бетанкура — подробнее смотрите на нашей схеме (дороги для владельцев билетов отмечены желтый цветом). Никаких дополнительных пропусков им для этого не нужно.

Если будете добираться общественным транспортом, то имейте ввиду, что мещерские маршруты 15 апреля претерпели изменения. Ближайшие остановки общественного транспорта — «Стрелка» и «ФОК Мещерский». Оттуда можно дойти пешком за 10–15 минут. Станция метро «Стрелка», которая строится специально для футбольной арены, пока не готова принимать пассажиров.

Для болельщиков откроют четыре входные группы — гейты. Так, для прохода на стадион болельщикам будут доступны входы № 3 и 4, расположенные со стороны улицы Должанской (прямо с парковки между стадионом и храмом Александра Невского ). Гейт № 1 будет работать со стороны улицы Самаркандской. Вход № 6 — с Волжской набережной.

Для прохода в чашу стадиона нужно будет показать билет на матч. Если вдруг заблудились — обращайтесь за помощью к волонтерам. Их легко увидеть по специальным жилеткам. Они должны помочь.

Что еще надо знать?

15 апреля с 9.00 до 20.00 будет изменена схема движения транспорта. В частности, будут перекрыты улицы Карла Маркса, Самаркандская и Совнаркомовская, Должанская. Перекрытие дорог в воскресенье будет минимальным и серьезно не должно сказаться на жизни канавинцев. 15 апреля жители Мещеры смогут пользоваться личным транспортом без ограничений. Никаких пропусков получать и предъявлять не надо.

Подробнее о том, как первый футбольный матч на новом стадионе повлияет на жизнь канавинцев, читайте в нашей памятке. Еще два тестовых матча на новой арене запланированы на 28 апреля и 6 мая, когда на стадионе ждут 25 тысяч человек и 36 тысяч соответственно. На них еще есть в продаже билеты.

Мы сегодня будем вести онлайн-репортаж с церемонии открытия и первого матча. Если вы тоже будете на стадионе присылайте нам фотографии и свои впечатления на почту news@news.52.ru. Также у нас есть номер в WhatsApp и Viber 8-910-390-4040.