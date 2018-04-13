На время тестовых матчей на стадионе в Нижнем Новгороде перекроют улицы

На время тестовых матчей в Нижнем изменятся схемы движения автотранспорта, сообщает пресс-служба правительства области.

Как сообщалось ранее, первый матч на построенной к ЧМ арене пройдет 15 апреля: сыграют местный «Олимпиец» и санкт-петербургский «Зенит-2». В это время организаторам нужно будет протестировать работу в чаше стадиона, работу логистики и транспорта. Поэтому было реализовано всего 15 тысяч билетов. На следующий матч планируют продать 25 тысяч.

15 апреля будут перекрыты следующие участки:

улица Карла Маркса (от дома №21 по улице Карла Маркса до дома №1 по улице Бетанкура);автомобильная дорога с западной стороны от дома №1 по улице Бетанкура;автомобильная дорога с северной стороны от дома №1 по улице Бетанкура;улица Самаркандская (от дома №26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской);улица Совнаркомовская (от улицы Самаркандской до улицы Советской);улица Должанская (от улицы Самаркандской до Волжской набережной);улица Звездинка (от площади Горького до дома №5а по улице Звездинка). Кроме того, движение для автотранспорта за исключением автомобилей, владельцы которых имеют билет на матч Футбольной национальной лиги, проходящий на стадионе «Нижний Новгород» в 15.00 15 апреля 2018 года, будет ограничено по:Волжской набережной (на участке от дома 25 по Волжской набережной до улицы Совнаркомовской) улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) улице Самаркандской (на участках от улицы Бетанкура до дома 26 по улице Керченской и от улицы Советской до улицы Совнаркомовской) улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Автовладельцев просят заранее выбирать оптимальный маршрут.

С 5 часов утра до полуночи 15 апреля также изменится схема движения отдельных маршрутов городского общественного транспорта.

Временно будет сокращен путь следования автобусов маршрутов №№18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 и Т-138 до остановочного пункта «ФОК Мещерский».

Автобусы маршрута № Т-24, следующие от остановочного пункта «Улица Бурнаковская» до остановочного пункта «Нижне-Волжская набережная», временно пустят по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская, Канавинскому мосту и далее — по маршруту.