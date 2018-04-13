Погода в Москве вернется в климатическое русло апреля

Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в столичном регионе возвращается в климатическое русло апреля.

В пятницу, 13 апреля, на улице будет стоять ясная и штилевая погода. Температура воздуха составит минус 1, а по области — до 5 градусов мороза.

— В течение дня ситуация существенных изменений не претерпит. В атмосфере правит скандинавский антициклон, поэтому сохранится солнечная, сухая погода. Ветер северный будет дуть со скоростью не более 2-7 метров в секунду. Температура в середине дня повысится в Москве до плюс 11-плюс 13 градусов, по области — от 9 до 14 градусов тепла, что соответствует климатической норме, — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 558 миллиметров ртутного столба.

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